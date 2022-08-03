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Події

Хотів стати гауляйтером Черкаської області: затримано помічника чинного нардепа

16:00 3 серпня 2022
затримання

Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію ОПЗЖ до заборони цієї партії, і працював помічником чинного народного депутата.

У спецслужбі повідомили, що чоловік не лише виправдовував агресію росії проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби ворогу вдалося захопити регіон.

З однієї зі спільниць чоловік проводив агітацію на користь росії, стверджуючи, що війна в Україні — це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

Фігуранти вважали недоцільним опір агресору, чекали на окупацію міста та засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Коли колаборант зрозумів, що ЗСУ успішно відбивають атаки росії і звільняють окуповані території, він спробував бігти за кордон.

СБУ затримала депутата напередодні виїзду до США.

Обом пропагандистам повідомили про підозру.

Нагадаємо, співробітники СБУ ліквідували чергову ботоферму, яка розхитувала ситуацію у країні.

Раніше СБУ та НАБУ затримали керівника охорони чинного депутата Верховної Ради України. Затриманий був наближений до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.

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