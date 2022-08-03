Співачка, екс-учасниця «ВІА Гра» Ганна Сєдокова, яка будує кар’єру в росії та мовчить про війну у рідній Україні, виховує трьох дітей.

Найстаршій доньці від футболіста Валентина Белькевича — Аліні — вже сімнадцять років. Раніше вона часто з'являлася у соцмережах у знаменитої мами, проте потім раптово зникла. Скоріш за все, бо проти зайвої уваги публіки, яка досить часто пише гнівні коментарі матері через відверті фото…

Днями ж Аліна сама опублікувала відео, на якому ніжиться зі своїм коханим, чим опосередковано вперше представила його шанувальникам.

«З днем народження, моє кохання», — підписала публікацію Аліна Белькевич.

Як повідомляють кремлівські ЗМІ, «щасливчиком» виявився 22-річний професійний автогонщик Антон Вартанян, на рахунку якого вже кілька перемог у професійних конкурсах. Фоловери Аліни зазначили, що разом закохані виглядають гармонійно та щасливо, а також позитивно оцінили зовнішні дані хлопця.

Нагадаємо, уродженка Києва Ганна Сєдокова була тричі одружена. Від кожного шлюбу вона має дитину. Від колишнього капітану київського «Динамо» Валентина Белькевича народила старшу доньку Аліну. Молодша Моніка — від бізнесмена Максима Чернявського. Син Гектор народився після роману з бізнесменом Антоном Комаровим. Зараз співачка заміжня за 30-річним баскетболістом Янісом Тиммою.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter