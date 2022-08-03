Здавати «теорію» в автошколі не доведеться: в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія

У МВС України нагадали про новації процедури отримання посвідчення водія.

На першому етапі майбутній водій має вибрати автошколу, прослухати там теоретичний курс водіння та отримати свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке буде дійсне протягом року.

«Внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС», — повідомили у МВС.

Для переходу до практичної частини можна вибрати будь-яку іншу автошколу, скласти там внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв, що діятиме 2 роки.

Після цього практичний іспит потрібно буде скласти вже в будь-якому сервісному центрі МВС, після чого отримати посвідчення водія.

Нагадаємо, що на початку серпня в Україні знову запрацював електронний кабінет водія (е-кабінет), де можна в т. ч. перевірити транспортні засоби за VIN-кодом та персональними даними власника, а також замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та перевірити історію транспортного засобу.

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