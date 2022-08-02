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Суспільство та люди

МВС відновило роботу електронного кабінету водія: які послуги знову доступні

14:10 2 серпня 2022
ноутбук

В Україні поновив роботу електронний кабінет водія (е-кабінет). Про це повідомили у МВС.

Серед доступних зараз сервісів:

- страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;

- перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даними власника. Можна замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та перевірити історію транспортного засобу.

Повідомляється, що незабаром буде підключені інші послуги для користувачів сервісу:

- замовлення індивідуального номерного знака;

- перевірка штрафів;

- керуванням належним користувачем.

Раніше повідомлялося, що в Україні до закінчення війни продовжили термін дії прав водія.

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