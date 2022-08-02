МВС відновило роботу електронного кабінету водія: які послуги знову доступні

В Україні поновив роботу електронний кабінет водія (е-кабінет). Про це повідомили у МВС.

Серед доступних зараз сервісів:



- страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;



- перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даними власника. Можна замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та перевірити історію транспортного засобу.



Повідомляється, що незабаром буде підключені інші послуги для користувачів сервісу:



- замовлення індивідуального номерного знака;



- перевірка штрафів;



- керуванням належним користувачем.



Раніше повідомлялося, що в Україні до закінчення війни продовжили термін дії прав водія.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter