МВС відновило роботу електронного кабінету водія: які послуги знову доступні
В Україні поновив роботу електронний кабінет водія (е-кабінет). Про це повідомили у МВС.
Серед доступних зараз сервісів:
- страхування — власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс;
- перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даними власника. Можна замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та перевірити історію транспортного засобу.
Повідомляється, що незабаром буде підключені інші послуги для користувачів сервісу:
- замовлення індивідуального номерного знака;
- перевірка штрафів;
- керуванням належним користувачем.
Раніше повідомлялося, що в Україні до закінчення війни продовжили термін дії прав водія.
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