У Нагірному Карабаху знову стріляють: Азербайджан розпочав спецоперацію

У середу, 3 серпня, Азербайджан оголосив про захоплення в Нагірному Карабаху кількох панівних висот. Це було зроблено під час спеціальної військової операції «Відплата». Її метою, стверджують у Баку, було посилення безпеки у регіоні та боротьба з терористами.

На сайті Міністерства оборони Азербайджану опубліковано кадри, зняті з безпілотника. На них видно ракетні удари за артилерійськими підрозділами та позиціями вірменських сил.

Вірменія звинувачує Азербайджан в ескалації конфлікту. В Єревані заявили, що ще 1 серпня азербайджанська армія «намагалася вранці перейти лінію зіткнення». Було поранено вірменського військовослужбовця.

Наразі Баку стверджує, що внаслідок провокаційних дій вірменських військових поранення отримав азербайджанець.

Ситуація у Нагірному Карабаху загострилася з кінця липня. Перестрілки між азербайджанською армією та вірменськими силами призвели до жертв серед військових.

У невизнаній Нагірнокарабаській республіці оголошено часткову мобілізацію. У НКР заявили, що в результаті атаки азербайджанського дрона 3 серпня загинули двоє військовослужбовців, ще 14 людей отримали поранення.

Чого досягає Азербайджан? Згідно з договором, який було підписано Баку та Єреваном за сприяння Москви 10 листопада 2020 року після війни в Карабаху (вона тривала 44 дні), частина території невизнаної республіки була взята під повний контроль Азербайджану. Єдиною дорогою, яка з'єднує Єреван з Карабахом, стала та, що проходить через місто Лачин.

Баку вимагає, щоби Лачин перейшов під контроль Азербайджану. Це справді записано у договорі. Там само сказано, що обидві країни мають збудувати обхідну дорогу. Азербайджан свою ділянку збудував, Вірменія — ні.

Лачинський коридор контролюють російські миротворці. Їх у Карабаху приблизно 2 000 осіб. У Єревані сподіваються, що присутність росіян не дозволить Баку розпочати нову війну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про різке загострення ситуації у Косові.

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