У конфлікт між Сербією та Косово довелося втрутитися силам НАТО: що відбувається на Балканах

У ніч на 1 серпня ситуація в Косові дещо розрядилася. Місцева влада прийняла рішення відкласти на місяць запровадження тимчасових документів, які мають одержувати при в'їзді до регіону громадяни Сербії. Крім того, вони мали перереєструвати свої автомобілі та міняти сербські номерні знаки на знаки Косова. Як вже повідомляли «ФАКТИ», це призвело до різкого загострення ситуації на півночі Косова, де проживають переважно етнічні серби. Вони перегородили дороги та збудували барикади.

У понеділок, 1 серпня, прем'єр-міністр Косово Альбін Курті повідомив, що нововведення відкладаються до 1 вересня, проте барикади мають бути негайно розібрані, а дороги очищені для відновлення руху.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель привітав рішення Курті. «Ми очікуємо, що всі блокпости будуть негайно прибрані», — зазначив Боррель. Він закликав розв'язувати всі проблеми між Белградом та Приштиною «в рамках діалогу за сприяння ЄС та з метою всебічної нормалізації відносин між Косово та Сербією».

Тим часом Белград та Приштина звинувачують один одного в загостренні ситуації. Курті заявив, що барикади та перекриття доріг було спланованою акцією уряду Сербії. І що сербський президент Олександр Вучич сприяв розпалюванню заворушень.

Вучич, зі свого боку, заявив, що ситуація ніколи не була складнішою ніж за останню добу. «Атмосфера розжарилася до краю», — наголосив сербський президент та застеріг Курті від застосування сили.

Міжнародні сили під керівництвом НАТО (KFOR), які відповідають за безпеку на території Косова, висловили готовність втрутитися у прикордонний конфлікт між Белградом та Приштиною. Командування KFOR наголосило, що ситуація з безпекою у муніципалітетах на півночі Косова залишається напруженою.

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