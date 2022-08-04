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Спорт

Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати національним каналам права на трансляції

10:18 4 серпня 2022
Григорій Козловський

Президент «Руху» Григорій Козловський висловився щодо створення єдиного телевізійного пулу Української футбольної Прем’єр-ліги (УПЛ). За його словами, в УПЛ є дві пропозиції щодо купівлі телеправ.

«Megogo запропонував 100 тисяч доларів на рік усім клубам — це приблизно по 4,5 тисячі доларів на кожного. А Setanta запропонувала 1,5 мільйона, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по 60−70 тисяч доларів на клуб», — розповів Козловський.

Президент «Руху» каже, що сприймає це не інакше, як подачку, й клуби мають проявити позицію.

«Вважаю, що клуби мають мати гідність та проявити свою позицію. Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безкоштовної трансляції матчів для українців», — наголосив президент «Руху».

За його словами, всім зрозуміло, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, а клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції — це ніщо інше, як подачка.

«Футбольний клуб „Рух“ у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну. Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам. Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на 3 роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безкоштовно, чим підняли інтерес серед вболівальників. Зараз права на трансляцію коштують понад 5 мільярдів за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку», — наголосив Козловський.

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