ЗМІ розповіли про зв'язок голови Львівської ОВА із «медведчуками»

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький лобіює перепризначення заступником голови управління податкової служби в області Ігоря Лазорка, якого називають людиною брата Віктора Медведчука Сергія Медведчука. Про це пише видання «Дело».

«Наприкінці липня голова Львівської ОВ Максим Козицький звинуватив фіскалів у зловживаннях із відшкодуванням ПДВ. Мовляв, повернення з бюджету отримали всілякі „роги та копита“ — компанії з кількома працівниками, мінімальними сплаченими податками, ознаками фіктивності», — пише «Дело».

А журналіст Роман Лаврів, підрахував, що фірма батька голови Львівської ОВА Зіновія Козицького ТОВ «Енергоінвест» (у штаті з двома працівниками) на момент відшкодування сплатила до бюджету 12 тис. грн, при тому, що сума відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок склала 12,31 млн грн.

Як пише «Дело», Лазорко був помічником Медведчука-молодшого ще під час перебування останнього депутатом місцевої облради, і з того часу не втратив зв'язку. Також видання наголошує на можливому конфлікті інтересів Козицького, пов'язаного з тим, що його батько працював зі структурами «Газпрому» і також може бути пов'язаний із Медведчуком.

«Вся його кар'єра кінця 1990-х — початку 2000-х будувалася у тісній підтримці та співпраці з тодішнім головою ДПА у Львівській області Сергієм Володимировичем Медведчуком, братом Віктора Медведчука. Зокрема, з 1994 до 2003 року Лазорко працював у податкових органах Городоцького району Львівської області. Саме від цього району обиралася до Львівської обласної ради Медведчук-молодший», — йдеться у статті.

За інформацією джерел видання, коли Сергій Медведчук балотувався до обласної ради, на Лазорка нібито лежала відповідальність за організацію виборчого процесу.

«Завдяки тому, що кампанії проходили „успішно“, і голова податкової впевнено обирався депутатом обласної ради, його „помічник“ у цьому процесі завжди був на особливому рахунку на своєму основному місці роботи», — сказано у матеріалі.

Підвищення Лазорка на посаді з начальника відділу до заступника голови податкової у 2020 році нібито лобіював, за даними видання, голова області Максим Козицький.

«Не виключено, що призначення Лазорка навіть у 2020 році відбувалося або за рекомендацією, або за підтримки Медведчуків та Козаків», — сказано у матеріалі. Як пише «Дело», після відходу його покровителів від справ Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси.

«Пізніше Лазорко зблизився із Зіновієм Козицьким. Водночас вони розробляли та „впроваджували“ схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування та компанії самого Зіновія Козицького. Ще один „талант“ Ігоря Лазорка — це забезпечення безперешкодної роботи центрів конвертації. Цей бізнес до певного часу теж приносив чималі доходи», — пише Роман Лавров.

У матеріалі зазначається, що фірми Козицького, одного з найбільших у регіоні газодобувника, з середини 2000-х активно співпрацювали в Європі з «Газпромом», допомагаючи російському гіганту в облаштуванні підземних сховищ газу та інших проєктах.

«З приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець, і перейшли в наступ. Врятувати рядового Ігоря Лазорка. Ось у цьому і є реальні причини «війни», — цитує «Дело» журналіста Лавріва, за словами якого бажання Козицького зберегти старі схеми та зміцнити багаторічні корупційні зв'язки, навіть незважаючи на очевидний конфлікт інтересів, мають розслідувати Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

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