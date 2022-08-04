Рашисти обстріляли окупований Торецьк: багато загиблих і поранених

Вранці 4 серпня російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинули 8 людей, 4 отримали поранення. Серед поранених троє дітей.

«8 загиблих, 4 поранених — такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години», — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За попередньою інформацією, рашисти стріляли з артилерії. Потрапили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

«Щодня російські окупанти б'ють по цивільних — щодня у нас загиблі та поранені. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську ціль! Евакуюйтеся вчасно!» — закликав Кириленко.

За інформацією української поліції, від вогню росіян постраждали 10 населених пунктів Донбасу. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часов Яр, Соледар, Мар'їнка, селах Шевченко, Ластівчине, Бахмутське, Георгіївка.



Військові російської армії скинули снаряди на житлові квартали. Поліцейські задокументували 18 злочинів росії проти мирного населення протягом доби", — повідомили у поліції.



Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ «Ураган». Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів — 8 житлових будинків, автомобілі тощо.

Нагадаємо, при спробі штурму Соледара російські загарбники втратили близько 100 людей вбитими та 30 полоненими.

На Донбасі зараз дуже напружена ситуація. Ворог пустив в дію увесь арсенал важкого озброєння. Обстріли тривають майже без перерви.

Український військовий, який воює у Пісках Донецької області, докладно описав, що відбувається на передовій.

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