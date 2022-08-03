Сто вбитих за день рашистів та 24 полонених чеченця: названо справжні втрати ворога при спробі штурму Соледара

Вчора російські окупанти спробували вкотре просунутися на Бахмутському напрямку. При спробі штурму Соледара вони втратили близько 100 людей убитими та 30 полоненими. Після вогневої відповіді ЗСУ рашистам довелося відійти. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Серед полонених опинилися 24 чеченці, які самі склали зброю.



«Серед полонених — 24 чеченці — найманці набрані та навчені у широко розрекламованому дондоном університеті спецпризначення росгвардії. Добре вийшло поповнення обмінного фонду полонених та джерело цінної розвідінформації про те, як обманюють найманців», — пише Геращенко.

Чиновник додав: чеченським найманцям обіцяли, що вони нестимуть патрульну службу у тилах, а натомість їх кинули на першу лінію фронту. В результаті всі чеченці здалися у полон.



«Більше б таких чеченців „дирдир“ збирав та відправляв до нас. Вони швидко й легко здаються. Ними зручно та швидко наповнювати обмінний фонд полонених», — додав Геращенко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у російській армії розправляються зі строковиками та контрактниками, які відмовляються воювати.

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