Окупанти отримали відсіч та відійшли на Слов’янському напрямку, — Генштаб

Розпочалася сто шістдесят друга доба протистояння української нації ворогу. Станом на ранок 4 серпня Генштаб надає таку оперативну інформацію щодо російського вторгнення.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі укріплюють свої позиції на ділянках білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії по Харкову і районах області.

Зафіксовано обстріли на Слов'янському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Вів наступальний бій у напрямку Яремівка — Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське — Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове — Піски та Веселе — Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка — Мар’їнка.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна — небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.

Щодо морального стану ворога, то рашисти вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ЗСУ відбили чергові спроби ворога просунутися на Донеччині та на півдні.

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