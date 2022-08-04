Естонія виступила за припинення видачі шенгенських віз росіянам

У четвер, 4 серпня, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував ще більше ізолювати росію. Він вважає, що це можна зробити, переставши видавати росіянам шенгенські візи. Рейнсалу вважає, що такі заходи можуть війти до наступного пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Латвія вже призупинила дію угоди про спрощені взаємні поїздки для мешканців прикордонних російських регіонів.

Рейнсалу порушив питання про шенгенські візи для росіян під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg.

«Ми повинні підвищити ціну російської агресії за допомогою додаткових санкцій, зброї та все більшої ізоляції росії», — сказав естонський міністр.

«Це буде дуже важка зима. Росія, безперечно, спробує скористатися ситуацією, щоб зруйнувати єдність Заходу», — попередив Рейнсалу.

Він наголосив, що росія прагне «зруйнувати українську державність». Глава МЗС Естонії привітав політику латвійської влади, яка тепер вимагає від росіян при в'їзді в країну підписувати документ з засудженням вторгнення росії в Україну.

Латвія з 1 серпня зупинила дію низки угод з росією, зокрема про економічне співробітництво та спрощені взаємні поїздки для жителів прикордонних регіонів.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликав Євросоюз заборонити видачу росіянам туристичних віз.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто 4 серпня також заявив, що його країна порушить питання про те, наскільки сумісна видача туристичних шенгенських віз росіянам з санкційним режимом ЄС. Він має намір обговорити це наприкінці серпня на саміті Євросоюзу.

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