Євросоюз повністю затвердив сьомий пакет санкцій проти росії: на що вводиться заборона

У четвер, 21 липня, Рада ЄС погодила сьомий пакет санкцій щодо росії. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як уже повідомляли «ФАКТИ», проєкт документа включав ембарго на російське золото, заморожування активів Ощадбанку, введення нових експортних обмежень, а також персональні санкції проти майже 50 фізичних осіб, зокрема мера Москви Сергія Собяніна, акторів Володимира Машкова та Сергія Безрукова.

Західні ЗМІ називають черговий пакет «шостим з половиною», оскільки він серйозно відстає від попередніх у плані масштабу обмежень, що вводяться. У Брюсселі з такою критикою згодні лише частково. Тут кажуть, що сьомий пакет має переважно уточнювальний характер. Він закриває різні лазівки, які були виявлені у попередніх пакетах.

ЄС ухвалив також низку уточнень до санкцій щодо росії в авіаційній сфері. Тепер чітко прописано, що технічна допомога в галузі авіаційних товарів та технологій буде дозволена тією мірою, якою це необхідно для забезпечення роботи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

У четвер, 21 липня, було опубліковано також документ щодо санкцій уряду Великобританії. У ньому йдеться, що у Сполученому Королівстві ембарго на російське золото набирає чинності негайно, на вугілля — з 10 серпня, на нафту — з 31 грудня.

«Забороняється імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставлення прямим чи непрямим шляхом цих продуктів…» — йдеться у повідомленні для експортерів.

Ще одна поправка до британських санкцій забороняє надання відповідної технічної підтримки, фінансових сервісів та брокерських послуг, пов'язаних із цими товарами.

Британські ЗМІ зазначають, що Лондон запроваджує терміни на ембарго, які відрізняються від тих, що узгодили країни ЄС. Британські обмеження щодо кожного із зазначених товарів набувають чинності раніше на кілька місяців.

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