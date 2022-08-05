Перша п'ятниця серпня приготувала багатьом знакам зодіаку сюрпризи, стверджує астролог Ірина Богдан .

Але отримати їх зможуть лише ті, хто не сидітиме склавши руки, а виявить ініціативу, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні доля подарує багато шансів та можливостей. Намагайтеся не пропустити нічого важливого і зумійте приймати рішення оперативно. Можливо, комусь ви ненароком перейдете дорогу, і вам захочуть помститися. Будьте уважні і обережні, не виключайте каверз від таких людей. У той же час сьогодні ви маєте певне поліпшення матеріального добробуту: виграш, повернення боргу, або ж знахідку цінної речі. Можливі ділові пропозиції, успішне завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Не відволікайтеся на дрібниці, інакше успіх відвернеться.

Телець (20 квітня — 21 травня)



Для Тельців день скоріше несприятливий. У той же час, можна і потрібно завершувати розпочаті справи та проекти. У цьому у вас не виникне жодних перешкод та проблем. А ось починання не принесуть нічого, окрім нервів. Загалом зірки рекомендують бути уважними та обережними, хоча не все залежатиме від вас. Не вірте обіцянкам, клятвам. Не підтримуйте порожніх розмов і непотрібних розмов, інакше можливе роздратування. У розмовах із начальством рекомендується виявити твердість у відстоюванні своєї думки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки квапитимуть події і тому намагатимуться зробити все й одразу. Ця суєта, а ще відчуття тривоги та зневіра у власні сили можуть зіграти з вами злий жарт. Знайдіть час, щоб зупинитися, взяти себе в руки, аби діяти поступово та спокійно. Пам'ятайте, що сьогодні у всіх справах потрібні стриманість, обачність, здоровий глузд. Скоротіть спілкування, особливо з малознайомими людьми. Імовірні обман, агресія чи пограбування. Заплановані зустрічі перенесіть на другий день. Можливе різке погіршення самопочуття, тому уникайте тяжкої фізичної роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків нападуть розчарування та апатія. Це все тому, що від вас буде потрібні максимальна оперативність і швидкість реакції. Ви не зможете зібратися, та ще й емоції виплеснуться назовні. На роботі та вдома можлива нестабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність, не ганятися за порожніми прожектами та не вірити обіцянкам. Незважаючи на зусилля, ви не зможете подолати всі перешкоди. Не конфліктуйте з оточуючими, не нав'язуйте їм своїх думок. У другій половині дня можливі різкі та раптові перепади в настрої або головний біль.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Львів сьогодні не зупинити. Ваша цілеспрямованість та наполегливість вражають. Саме завдяки їм ви досягнете відмінних результатів та перевиконаєте план. Плюс успіх на вашому боці. По-справжньому щасливого дня.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів також сприятливий день. Він порадує вас додатковим прибутком або несподіваними подарунками. Або ви отримаєте більший результат, ніж розраховували. У той самий час цілком можливі серйозні зміни у особистих відносинах, як позитивні, і негативні. Сон — віщий, чекайте на виконання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Чудовий і дуже гарний день. Ви встигнете зробити всі найважливіші справи та завдання. Від цього ваш настрій значно покращиться, і ви перетворитеся на справжнього оптиміста, до якого тягнуться люди і з'являються однодумці. Зрештою, увечері — «вишенька на торті» — вам повернуть давній борг. Сприятливі відпочинок у родинному колі, подорожі, спілкування з дітьми.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть у полоні ностальгії. При цьому спогади можуть бути не з приємних. Щоб відволіктися від негативу, активно займіться робочими завданнями. Загалом емоції переважатимуть над розумом, що може призвести до конфліктів із начальством та колегами. У жодному разі не займайтеся сьогодні ворожіннями чи чаклунством: це може залучити дуже небезпечні та злі сили. Корисні водні процедури, відвідування басейну.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці мають низку незавершених справ і проектів. Сьогодні ви мало що зможете доробити до кінця, адже хапатиметеся за все і відразу. Але якщо стримайте запал і будете послідовними, то можете розраховувати на можливий прибуток і отримання вигідної пропозиції. У той самий час день дуже вдалий для любовних відносин, оскільки можливі різкі зміни настрою. Тому другу половину дня постарайтеся провести вдома.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів цей день буде дуже відповідальним та серйозним. Комусь із вашого оточення знадобиться допомога. Не відвертайтеся та не відмовляйте. Сьогодні як ніколи працює закон бумерангу. Сьогоднішні зустрічі можуть бути доленосними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні доведеться ухвалити важливе рішення, від якого, без перебільшення, залежить ваше майбутнє. Ретельно проаналізуйте всі «за» та «проти», і в жодному разі не відкладайте своє рішення на завтра. Сьогодні саме той самий вирішальний час і місце. Загалом п'ятниця буде сприятливим днем для укладання угод, одруження, великих придбань та покупок. Сьогодні Якщо у вас є якась недуга, то сьогодні ви підете на поправку.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні можуть опинитися у несподіваній та незвичній для себе ситуації. Однак ви зберетеся і з честю впораєтеся із викликом. Якщо вас хтось дратує, не провокуйте конфлікти та не починайте з'ясування стосунків. Стримайте себе. Також постарайтеся не відволікатися на другорядні деталі та не витрачати час у порожніх розмовах. Ретельна і копітка праця, спрямована на досягнення матеріального благополуччя, принесе свої результати. Цього дня з'являється чудовий шанс виправити деякі помилки у особистому житті.

Нагадаємо, астролог Ганна Єфремова радить українцям запастися терпінням як мінімум до кінця поточного року і обіцяє — 2023 рік стане для України «ковтком свіжого повітря та початком світанку».

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