Перелом у вересні та шанс на перемогу у лютому: астролог спрогнозувала події на фронті у найближчі місяці

Астрологи передбачають події в Україні. Наприклад, за словами астролога Анни Єфремової 2023 стане для України «ковтком свіжого повітря і початком світанку». Вона вважає, що настає час добрих новин для України.



У своєму телеграм-каналі Анна пише:

«Я як і ви чекаю від всесвіту хоч найменшого натяку на позитивний розвиток ситуації для моєї рідної, єдиної та найулюбленішої країни України!

І ось сьогодні вважаю, що це момент настав! Я бачу певні зміни в багатьох сукупних показниках для нашої країни і можу сказати точно, що 2023 рік для України стане ковтком свіжого повітря. І початком світанку.

Отже:

1. Захоплення Києва не станеться, щоб орки не робили!

2. Наприкінці вересня 2022 року відключиться вкрай несприятлива планетарна комбінація для України і настане переломний момент у війні! Але напруга зберігається до кінця 2022 року.

3. З 7-го лютого 2023 року Україна потрапляє під сприятливий вплив Юпітера і це дасть країні дуже добрі шанси у всіх починаннях. Це як благословення згори. І шанс здобути ПЕРЕМОГУ!

4. До лютого 2023 року навколо президента зберуться зрадники та маніпулятори, це для нього небезпечний період, оскільки ці упирі можуть спробувати повалити главу держави у будь-який спосіб! Наше завдання цього не допустити!"

Анна вирішила адресувати кілька слів і нашим ворогам.

«1. У 2023−2024 рік стане для росії вкрай складним, ізоляція, лиха, величезна ймовірність військового конфлікту всередині країни, економічна криза, велика смертність.

2. Ситуація в якій виявиться путін поетапно погіршуватиметься. У 2022 я смерті не бачу, але все, що з ним відбуватиметься пізніше, буде однозначно тільки йому на шкоду.»

Ганна вважає, що українцям, які виїхали з країни, повертатися ще рано і радить відкласти повернення до наступної весни або хоча б до пізньої осені. Усіх, хто залишився в країні, астролог закликає готуватись до складної зими.

З прогнозом Анни згодні її колеги — астрологи. Дмитро Уранус також вважає, що наприкінці літа ситуація на фронті почне змінюватись на користь України. А астролог Ксенія Базиленко прогнозує, що серпень буде складним не лише для України, а й для усієї світової спільноти.



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