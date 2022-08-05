Дорофєєва показалася в обіймах коханого й заспівала українською

Співачка Надя Дорофєєва, яка за тиждень до початку російського вторгнення випустила трек raznotsvetnaya, переклала його українською мовою. Пісня, яка стала хітом за короткий час і набрала понад 5 млн переглядів на YouTube, тепер зазвучала українською та набула нових змістів.

Наприкінці червня Надя оголосила в соцмережах відкритий конкурс серед авторів на найкращу адаптацію тексту. З майже 1700 надісланих варіантів артистка обрала текст від Катерини Медведєвої — вінничанки, яка мешкає у Сполучених Штатах.

«Я була приємно вражена такою великою кількістю текстів! Незважаючи на те, що багато хто схитрив і просто переклав оригінальний текст, були дійсно цікаві адаптації. Дякую кожному за участь! Але я обрала саме цей текст, бо він ідеально передає сенс, смисл та ритм пісні. Коли я вперше надіслала запис команді, всі зійшлися на думці, що трек начебто завжди був таким», — прокоментувала Дорофєєва.

Також співачка показала нове романтичне фото зі своїм бойфрендом, ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним, з яким Наді приписують роман.

Раніше колишній чоловік Дорофєєвої Дантес із екс-дружиною Кацуріна Дашею зробили спільну заяву.

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