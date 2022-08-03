«Ми маємо це сказати»: Дантес та Даша Кацуріна зробили заяву

Співак Володимир Дантес та Даша Кацуріна, яким після розлучення зі своїми половинками приписують роман, зробили заяву. Вони записали відео у спальні, на ліжку, Даша, в атласній піжамі, поруч із Дантесом розповіли, що їх пов'язує.

«Сьогодні ми хочемо сказати щось важливе. Комусь здається, що це не вчасно. Але для нас з Вовою це справді дуже важливо. Ви могли про це здогадуватися… Наші знайомі часто обговорюють це між собою. Ми бачимо, що це так чи інакше випливає у ЗМІ і стає темою для обговорень. Думаю, немає сенсу мовчати і ми з Дашею вирішили це сказати. Так, це дійсно важливо!», — заінтригували Володимир Дантес та Даша Кацуріна.

Так вони попросили допомогти тваринам під час війни. Дантес і Кацуріна наголосили, що багато домашніх улюбленців залишилися на вулиці та попросили підтримати зоозахисну організацію UAnimals.

«Врятуйте тварин від війни. Вони також гинуть через обстріли та мінування, через голод і страх. Не проходьте повз, нагодуйте, залиште води, якщо є можливість — візьміть тварин із притулку… Підтримайте UAnimals, які щодня рятують тварин від війни», — заявили Кацуріна та Дантес.

Передплатники в коментарях оцінили їхній креативний підхід до привернення уваги.

Нагадаємо, після розлучення з Дантесом Надя Дорофєєва підтвердила стосунки з Михайлом Кацуріним. А його колишній дружині Даші приписують роман із Дантесом. Особисте життя вони поки що не коментували. Володимир розказував раніше, що тяжко переживав розлучення.

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