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Події

Колишньому заступнику голови розвідки оголосили про підозру, при затриманні він намагався застрелити співробітників СБУ

17:28 5 серпня 2022
затримання

Слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міноборони України. Про це проінформували у спецслужбі.

Генерал-майора підозрюють у державній зраді, а також у зазіханні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну та цілком таємну інформацію про військово-політичну ситуацію в нашій державі.

Під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ з пістолета Макарова.

«Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 по 2010 роки. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України», — йдеться у повідомленні.

У поле зору російських спецслужб потрапив через прокремлівські погляди. Відомо, що свого часу затриманий навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

Став працювати на ФСБ, за завданням окупантів він збирав секретну інформацію у Міноборони, у тому числі у ГУР, а також у Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного. Крім цього, також передавав дані про діяльність стратегічно важливих об'єктів військово-промислового комплексу України.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомляється, що співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення росії.



Нагадаємо, у липні ГБР та СБУ у результаті спільної спецоперації затримали колишнього начальника СБУ у Криму Олега Кулініча. Його теж підозрюють у державній зраді.

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