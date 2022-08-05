«Будуть дуже великі проблеми» — рашисти взялись за родину олімпійської чемпіонки, яка мешкає в Криму

Підконтрольні окупантам «кримські пропагандисти» розпочали «кампанію ненависті» проти української художньої гімнастки Ганни Різатдінової, яка родом з Криму.



«Вони почали публічно погрожувати родині спортсменки, зокрема її матері Оксані Різатдіновій, яка виконує роль тренера у підконтрольний окупантам «школі олімпійського резерву» в Сімферополі. Можна сказати, що вороги змушують тренерку Різатдінову публічно «відмовитися від доньки та засудити її», погрожуючи «величезними проблемами», — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму.

- Ця ситуація ніщо інше як приклад імітації окупантами нібито «повної підконтрольності» кримської молоді та юнацтва агресорові. Прикладом з 1 вересня в усіх підконтрольних окупантам «закладах освіти» Сімферополю запроваджуються щоденні «лінійки» із злочинним підняттям «прапору росії та виконанням гімну».



Ганна Різатдінова — бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року та багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.

Від самого початку війни спортсменка відкрито засуджує напад рашистів. Вона відкрито засудила вбивство російськими окупантами юної художньої гімнастки з Маріуполя Катерини Дяченко та висловила своє обурення виступами на підтримку російського нацизму російськими спортсменами, такими як гімнастки Аріна та Діна Аверини.

Днями Анна стала амбасадором масштабної комунікаційної кампанії «Спортивний фронт». Її мета — блокування російських та білоруських збірних та команд, бойкот спортсменів-росіян і білорусів, які висловилися «за війну» або не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту.

То ж така позиція й дратує росіян, які вирішили повпливати на Ганну через її родину…



Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова, яка зараз разом з сином перебуває у Болгарії, розсекретила нові стосунки, розповіла про свого обранця, можливе весілля та те, як переживає за свого коханого.



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