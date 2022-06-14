Ганна Різатдінова розсекретила нові стосунки та заговорила про весілля

Знаменита гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова розсекретила нові стосунки, розповіла про свого обранця та можливе весілля.

В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» спортсменка розповіла, що війна застала її за межами України. Ганна була в Європі з майстер-класами. На якийсь час вона все ж таки повернулася додому, забрала сина, побачила невтішні реалії життя в рідній країні й виїхала до родичів до Болгарії. Зірка зізнається — цей час для неї дуже непростий, адже в Україні залишився її коханий чоловік.

«Я багато плакала і дуже переживала. Розумієте, я довго чекала на своє особисте щастя, і ось воно, нарешті, є, але мій хлопець залишився в Україні. Його обов'язок допомагати ЗСУ. Розрив із ним мені дався дуже тяжко, мій психологічний стан дуже пригнічений, як і у більшості жінок, які переживають подібну ситуацію», — поділилася художня гімнастка Ганна Різатдінова.

Вона розповіла, що нове кохання прийшло несподівано. Це сталося рік тому.

«Ми почали спілкуватися в соціальних мережах. Він мені написав, потім допомагав відкривати академію. Все почалося зі спілкування по роботі, але після першої зустрічі я зрозуміла, що це він. Подзвонила мамі та сказала, що знайшла свого чоловіка. Вона ще здивувалася, наскільки це можливо після першої зустрічі, це навіть не побачення було», — розповіла гімнастка.

Ім'я та рід діяльності свого обранця Ганна поки що не розголошує. Вважає, що поки йде війна — це не на часі.

«Все закінчиться, ми повернемося, і тоді, на мою думку, буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги. Пропозицію мені поки що не зробили. Ми такі діячі… багато планів. Але під час війни вже була думка розписатися в Україні. Але поки що це тільки думки», — сказала Різатдінова.

Нагадаємо, Ганна виховує сина Романа від бізнесмена-втікача Олександра Онищенка. Спортсменка розповідала, що дізналася про розрив стосунків із його інтерв'ю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кулінар Ліза Глінська під час війни вийшла заміж.

Фото instagram.com/anna_rizatdinova

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