У Києві померло 8-місячне немовля: підозрюють його матір

У Солом'янському районі столиці від ГРВІ померло немовля, нині у неналежному догляді за дитиною підозрюють матір хлопчика. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, 33-річна жінка, будучи позбавленою батьківських прав на чотирьох малолітніх дітей, у серпні 2021 року народила хлопчиків-двійнят, проте одразу ж взялася за старе — постійно нехтувала рекомендаціями лікарів, не з’являлася на прийом до лікаря-педіатра, не відповідала на телефонні дзвінки з поліклініки, а при відвідуванні медичною сестрою дітей вдома гуляла де-інде.

У грудні 2021 року працівники районної Служби у справах дітей та сім’ї провели обстеження умов проживання дітей та встановили, що квартира перебуває у вкрай незадовільному стані: кімнати захаращені брудними речами та непотребом, на стінах відсутні шпалери, велика кількість павутиння, зламані меблі та міжкімнатні двері, у ванній кімнаті на стелі та стінах пліснява, в помешканні відчувається стійких неприємний запах.

Після цього жінка взагалі перестала впускати в квартиру працівників соцслужби та медичну сестру, яка приходила відвідати дітей.

У квітні один з хлопчиків помер від гострої респіраторної вірусної інфекції з приєднанням до неї бактеріальної інфекції та розвитком легеневої недостатності.

За результатами зібраних доказів, які вказують на вину матері у смерті 8-місячної дитини, їй повідомлено про підозру за ст. 166 КК України («Злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки»).

Примітно, що раніше жінка вже відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Солом’янського управління Національної поліції у місті Києві.

Нагадаємо, раніше на Черкащині заарештували горе-мати, яка пиячила з друзями і залишила без нагляду 4-місячну доньку. Оскільки справа була пізнью осінню, а компанія випивала на вулиці, дитина допізна знаходилася на холоді і замерзла насмерть.

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