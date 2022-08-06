Голлівудська студія Warner Bros скасувала прокат фільму «Бетгерл», зйомки якого коштували 90 млн доларів

На початку серпня голлівудська компанія Warner Bros. приголомшила мільйони шанувальників кінокоміксів у всьому світі. Її нове керівництво скасувало вихід фільму «Бетгерл», який мав з'явитися у прокаті у грудні. Картину, на яку вже було витрачено 90 мільйонів доларів, вирішили не закінчувати. Проєкт просто згорнули й усе. Фільм не покажуть не лише у кінотеатрах, а й на стрімінгових платформах.

Скасування випуску вже практично готової картини та ще й з таким великим бюджетом є вкрай рідкісним у світовому кінематографі.

«Ми досі не можемо повірити в це. Як режисерам, нам дуже важливо, щоб наша робота була показана глядачам… Ми хочемо, щоб у шанувальників у всьому світі була можливість самим побачити та оцінити остаточний варіант фільму», — заявили режисери картини Аділь Ель Арбі та Білал Фаллах.

Виконавиця головної ролі Леслі Грейс написала у Twitter, що вона пишається тим, з якою любов'ю та натхненням вся знімальна група тяжко працювала протягом семи місяців.

Фанати кіновсесвіту DC Comics, частиною якого мала стати картина «Бетгерл», розпочали кампанію в соцмережах під хештегами #ReleaseTheBatgirlMovie та #SaveTheBatgirlMovie. Вони лають керівництво Warner Bros. і вимагають випустити фільм у прокат.

Головною героїнею картини мала стати Барбара Гордон, вона ж Бетгерл. Її й грала співачка та актриса Леслі Грейс.

Її партнерами були Майкл Кітон у ролі Бетмена (шанувальники кінокоміксів, звичайно, пам'ятають, що Кітон грав Бетмена у двох перших фільмах про цього супергероя), Брендан Фрейзер у ролі лиходія Світлячка та Дж. К. Сіммонс у ролі комісара Джеймса Гордона.

Леслі Грейс у ролі Бетгерл

Кіностудія в офіційній заяві пояснила, що непопулярне рішення стало наслідком змін у стратегії керівництва. «Рішення не випускати „Бетгерл“ показує зсув політики нашого керівництва щодо розвитку всесвіту DC та HBO Max. Леслі Грейс — неймовірно талановита актриса, і це рішення не пов'язане з якістю її гри. Ми неймовірно вдячні творцям фільму та акторам і сподіваємося знову співпрацювати з усіма у найближчому майбутньому», — заявив представник голлівудської студії.

Як повідомляє видання Hollywood Reporter, рішення ухвалив новий генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав. Він має намір приділяти першочергову увагу заходам щодо скорочення видатків та переорієнтації компанії на створення складних ігрових фільмів для кінотеатрів, а не проєктів для стримінгу. І першою жертвою його концепції стала «Бетгерл».

Заслав відмовився від бажання колишнього керівництва створювати фільми, які можна було б прямо транслювати на платформі HBO Max. Він також виступив проти політики «день на день», коли нові фільми одночасно виходили в прокат й ставали доступними для передплатників стрімінгових сервісів.

Проте є інша версія. Газета The New York Post стверджує, що рішення закрити проєкт надійшло після поганих відгуків на тестові покази. Аудиторія, якій показали попередній варіант «Бетгерл», поставила фільму лише 30 балів зі 100. Основні зйомки вже завершено, спецефекти додано, звук накладено. Тож міняти щось у фільмі означало б перезнімати значну його частину.

Видання повідомляє, що Заслав упевнений у тому, що глядачі повертаються до кінотеатрів. Це доводить прокатний успіх низки нових фільмів, насамперед бойовика «Топ Ган: Маверік», який цього року зібрав понад мільярд доларів.

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