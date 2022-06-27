«Найкращий стрілець: Маверік» з Томом Крузом став єдиним фільмом у 2022 році, який зібрав у прокаті понад мільярд доларів

У понеділок, 27 червня, голлівудська студія Paramount заявила, що фільм «Найкращий стрілець: Маверік» із Томом Крузом у головній ролі зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів. Сиквел культового бойовика 1986 року, відомого під назвою «Найкращий стрілець» або «Топ Ган», став найкасовішим фільмом не лише у 2022 році, а й за всю кар'єру Круза.

Крім того, це лише друга картина, яка за два з лишком роки пандемії коронавірусу змогла подолати позначку в мільярд доларів. Першим був «Людина-павук: Немає шляху додому» з Томом Голландом та Зендеєю. Йому вдалося потрапити до так званого «клубу мільярдерів» наприкінці грудня минулого року.

«Маверік» став 50-м фільмом в історії світового кіно, який приніс своїм творцям понад мільярд доларів. Найкасовішим залишається «Аватар» Джеймса Камерона, чиї збори становлять 2 мільярди 847 мільйонів 246 тисяч доларів.

Круз у «Маверику» знову зіграв американського пілота Піта Мітчелла. Ось тільки його персонаж постарів. Однак він знаходиться у чудовій формі й тепер сам навчає майбутніх льотчиків. Зняв картину режисер Джозеф Косінскі. Крім Круза в ній зіграли Майлз Теллер («Одержимість»), Вел Кілмер, який грав у першій частині «Найкращого стрільця», Дженніфер Коннеллі («Ігри розуму»).

Прем'єра «Маверика» відбулася на Каннському міжнародному кінофестивалі у травні. Том Круз отримав тоді почесний приз.

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