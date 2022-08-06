Соратники Навального з'ясували, куди зникла колишня дружина путіна

На YouTube-каналі Олексія Навального вийшов новий фільм-розслідування. Присвячений він колишній дружині володимира путіна Людмилі. Тривалість відео становить 44 хвилини. Розслідування підготували соратники Навального, який, як відомо, сидить у колонії суворого режиму.

Ще в нульові роки Людмила Путіна займалася створеним спеціально для неї «Центром розвитку російської мови». У 2009 році організацію перейменували. Вона перетворилася на фонд «Центр розвитку міжособистісних комунікацій».

У червні 2013 року володимир путін розлучився з дружиною. Через два роки Людмила одружилася з Артуром Очеретним, який нині керує фондом. Вона взяла прізвище нового чоловіка.

Поки що нічого кримінального чи підозрілого. Проте з'ясовується, що мерія Москви та Управління справами президента Росії передали фонду у власність особняк поряд з Кремлем на Воздвиженці. Будинок був збудований у 1774 році і є пам'яткою архітектури. Це не завадило його новим власникам добудувати до будівлі два поверхи. Порушення обурило москвичів, але зробити вони нічого не змогли.

Після реконструкції будівлі «Центр розвитку міжособових комунікацій» здав усі приміщення в оренду комерційній фірмі «Меридіан». І ось тут починається найцікавіше. Фірма ця належить особисто Людмилі Очеретній. Щоправда, довелося трохи покопатись у документах, аби зрозуміти це. Власником «Меридіана» є компанія «Інтер'єрсервіс». Вона належить якійсь Людмилі Олександрівні Шкребньовій. Так звали колишню дружину путіна в дівоцтві.

Надходження за оренду на рахунки «Меридіана» становлять близько 4 мільйонів доларів на рік. До речі, орендують в особняку приміщення Сбербанк, банк ВТБ, ресторан швидкого обслуговування «Бургер Кінг», аптека, колекторська фірма.

Фонд, яким керує Очеретний, платить Людмилі зарплату 2 мільйони рублів на місяць. За нинішнім курсом це 33 тисячі доларів. Настільки чимала зарплата можлива завдяки тому, що фонд регулярно фінансується мерією Москви, Газпромбанком і компанією «Сєвєрсталь» мільярдера Олексія Мордашова. Ось вам і розвиток міжособистісних комунікацій!

Автори розслідування стверджують, що за три роки фонд отримав від московської мерії 175 мільйонів рублів (2,9 мільйона доларів), від Газпромбанку — 140 мільйонів рублів (2,3 мільйона доларів), від «Сєвєрсталі» — 100 мільйонів рублів (1,6 мільйона доларів).

Артур Очеретний купує квартири та будинки на півдні Франції, у Швейцарії та Іспанії. Загальну вартість закордонної нерухомості автори фільму оцінюють майже 600 мільйонів рублів — майже 10 мільйонів доларів.

Соратники Навального знайшли віллу на французькому курорті Біарріц, що належить парі Очеретних. Будинок було придбано за 5,3 мільйона євро. До речі, поряд влаштувалась дочка Людмили від шлюбу з путіним Катерина Тихонова.

У пані Очеретної знайшлися ще дві квартири в Малазі (Іспанія). Цікаво, що перша була куплена ще у 2011 році, коли Людмила була дружиною путіна. Другу вона придбала у 2014 році. Точніше, її купив згідно з документами Артур Очеретний.

Колишню дружину путіну та її нового чоловіка не включено до санкційних списків Євросоюзу та США. Проти Людмили ввела санкції поки що лише Великобританія.

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