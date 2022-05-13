Британія ввела санкції проти аліни кабаєвої та колишньої дружини кремлівського диктатора Людмили

Великобританія розширила список санкцій щодо росії. До нього включено, зокрема, олімпійську чемпіонку Аліна Кабаєву, яку ЗМІ називають коханкою путіна, а також колишня дружина кремлівського фюрера Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

Про це пише ВВС .

«Стверджується, що вона (аліни кабаєва. — Авт.) має близькі особисті стосунки з путіним» , — йдеться у прес-релізі влади Великобританії.

Втім, кабаєва офіційно включено до списку у зв'язку з посадою генерального директора «Національної медіа групи». ЗМІ, що входять до цієї групи (серед них Перший канал), на думку британської влади, сприяють підриву суверенітету та територіальної цілісності України.

Всього до списку санкцій додано 12 осіб, серед них родичі володимира путіна або люди, яких британська влада вважає такими, що входять до його «ближнього кола».

Серед них:

Ганна Зацепіна — бабуся кабаєвої, яку називають бізнес-партнером друга путіна геннадія тимченка;

Ігор Путін — двоюрідний брат володимира Путіна;

Роман Путін — син Ігоря Путіна, племінник президента РФ;

Михайло Путін — двоюрідний племінник Володимира Путіна;

Михайло Шеломов — син двоюрідної сестри путіна.

«Сьогоднішні санкції ізолюють членів сім'ї та фінансистів із найближчого оточення Путіна, посилюючи тиск на путіна, оскільки він продовжує своє безглузде вторгнення в Україну», — сказано у прес-релізі влади Великобританії.

До санкційного списку також потрапили:

«близький друг путіна», співвласник АТ «Вітал Девелопмент Корпорейшн» Олександр Плехов;

голова правління банку «Росія» Михайло Клішин;

«син друга дитинства та передбачуваного ділового партнера путіна Петра Колбіна», голова «Морського порту Геленджика» Володимир Колбін;

член ради директорів «Газпромбанку» Юрій Шамалов;

«друг путіна», власник «Нафтопродуктсервісу» Віктор Хмарін.

«Путін також регулярно призначав своїх довірених осіб та вірних прихильників на стратегічно важливі пости в державі, розширюючи сферу свого впливу на всі куточки російської економіки», — наголошується у заяві британського уряду.

Нагадаємо, що Британія стала першою країною Заходу, яка запровадила щодо кабаєвої санкції. Раніше під санкції потрапили сам путін та його дорослі дочки.

А наприкінці квітня в Біарріці (Франція) була заарештована одна з найдорожчих вілл французького курорту, яка належить колишньому заті путіна Кирилу Шамалову та його батькові Миколі — близькому другу російського вождя та співвласнику банку «Росія».

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