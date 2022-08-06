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Конор Макгрегор дебютує у кіно: скандальний боєць зніметься у новій версії культового бойовика «Придорожній заклад»

11:30 6 серпня 2022
Конор Макгрегор

Скандально відомий ірландський боєць Конор Макгрегор вирішив спробувати себе актором. Колишній чемпіон UFC, якому 14 липня виповнилося 34 роки, отримав роль у голлівудському бойовику «Придорожній заклад». Це рімейк популярного фільму 1989 року з Патріком Суейзі у головній ролі.

Патрік Суейзі у фільмі "Придорожній заклад"

Патрік зіграв у картині вибивача, який ризикнув кинути виклик організованій злочинності. Цього героя у новій версії зіграє Джейк Джилленхол («Післязавтра», «Людина-павук: Далеко від дому»).

Як повідомляє ESPN, Макгрегор з'явиться на екрані в ролі вигаданого персонажа. Він не гратиме сам себе, як це робив, наприклад, Майк Тайсон.

Прессекретар Макгрегора Карен Кесслер заявила: «Конор у захваті від можливості продовжити кар'єру не де-небудь, а в Голлівуді. І він щасливий, що в першому ж фільмі зможе зніматися разом з чудовим актором Джейком Джилленхолом. Проте спорт залишається для Конора пріоритетом».

Джейк Джілленхол

Макгрегор все ще відновлюється після травми, яку він отримав у липні минулого року у бою проти Дастіна Пор'є. Це не завадило ірландцю стати у 2021 році найоплачуванішим спортсменом у світі за версією журналу Forbes. Конор отримав 600 мільйонів доларів, продавши торгову марку віскі Proper Twelve компанії Jose Cuervo.

Зйомки нової версії «Придорожнього закладу» мають розпочатися вже цього місяця у Домініканській Республіці. Проєкт фінансує стримінгова компанія Prime Video.

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