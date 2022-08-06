П'ять найочікуваніших серіалів серпня: «Дім Дракона» та інші новинки

Серпень 2022 обіцяє бути насиченим телевізійними прем'єрами, які підготували провідні американські стрімінгові компанії. «ФАКТИ» обрали п'ять найочікуваніших серіалів. Пропонуємо нашим читачам коротко познайомитися зі спекотними новинками кінця літа.

«Дім Дракона»

Мабуть, найбільший інтерес у всьому світі викликає серіал «Дім Дракона». Його прем'єра запланована на 21 серпня. Це проєкт HBO. Він буде доступний для передплатників HBO та HBO Max.

«Будинок Дракона» є приквелом культового серіалу «Гра престолів», який витримав вісім сезонів і став одним із найпопулярніших в історії телебачення. Події у серіалі «Дім Дракона» відбуваються приблизно за 200 років до тих, що були показані в «Грі престолів». В основу серіалу покладено книгу Джорджа Р. Р. Мартіна «Полум'я і кров».

Головною сюжетною лінією є громадянська війна, що стала результатом ворожнечі між двома гілками будинку Таргарієнов. Вона отримала назву «Танець драконів». Він почався після смерті Візериса I Таргарієна, коли принцеса Рейєніра Таргарієн за підтримки партії «чорних» і принц Ейєгон Таргарієн разом із партією «зелених» одночасно оголосили про свої права на Залізний трон.

Розробкою серіалу займався Мігель Сапончик, який знімав «Гру престолів». Тож він глибоко в матеріалі. Головні ролі виконали британські актори Педді Консідайн («Ультіматум Борна»), Емма Д'Арсі («Шукачі правди»), Олівія Кук («Мотель Бейтс»), Метт Сміт (зіграв принца Філіпа у серіалі «Корона» у двох перших сезонах), Рис Іванс («Ноттінг-Хілл»).

«Дім Дракона», судячи з усього, рясніє постільними сценами. Коли у Метта Сміта журналісти запитали, чи є в серіалі сексуальні епізоди, актор відповів: «Як на мене, їх забагато». Проте представники HBO поспішили запевнити, що врахували критику на адресу «Гри престолів», тому в «Домі Дракона» жінки не зображуватимуться жертвами сексуального насильства.

Перший сезон «Дома Дракона» містить 10 епізодів.

«Пісочний чоловік»

У п'ятницю, 5 серпня, передплатники Netflix змогли переглянути першу серію «Пісочного чоловіка». Це екранізація однойменного культового коміксу Ніла Геймана. Серіал має зацікавити любителів містики та надприродного. Головний герой — король царства снів Морфей, який у 1916 році потрапив у пастку до чаклуна Родеріка Берджесса, але через 106 років зумів звільнитися. Зйомки кожного епізоду, а їх у першому сезоні 10, коштували Netflix 15 мільйонів доларів. Загальний бюджет «Пісочного чоловіка» — 150 мільйонів доларів.

Морфея зіграв британський актор Том Старрідж («Ірма Веп»). Том навчався разом із Робертом Паттінсоном. Вони дружать досі. У Старріджа у Британії репутація серцеїда. У нього був тривалий роман з актрисою Сієнною Міллер, колишньою дружиною Джуда Лоу. Сієнна народила Тому дочку Марлоу.

Роль Люцифера дісталася актрисі Гвендолін Крісті (капітан Фазма у «Зоряних війнах»).

У серіалі також знялися британські зірки Чарльз Денс (Луїс Маунтбеттен у серіалі «Корона»), Стівен Фрай (культовий серіал «Джівс і Вустер»), Девід Тьюліс (Рімус Люпін у фільмах про Гаррі Поттера).

Критики дали позитивні оцінки першому епізоду «Пісочного чоловіка».

«Жінка-Галк: Адвокатка»

Disney+ запускає 18 серпня серіал «Жінка-Галк: Адвокатка». Він є частиною Кіновсесвіту Marvel і пов'язаний з іншими коміксами. Перший сезон включає дев'ять епізодів.

Головна героїня серіалу Дженніфер Волтерс спеціалізується на справах, пов'язаних з людьми з надздібностями. Після випадкового перехресного зараження кров'ю свого двоюрідного брата Брюса Беннера Дженніфер отримує суперсили, завдяки яким перетворюється на зеленого гіганта, схожого на Халка. Тепер їй доводиться виконувати роботу адвоката і стримувати цю надлюдину всередині себе. І це їй не подобається. Дженніфер не хоче бути другим Халком.

Головну роль виконала канадська актриса Тетяна Маслані. У її жилах протікає й українська кров. Вона відома за серіалами «Парки та зони відпочинку», «Темна дитина», «Перрі Мейсон». Тетяна — лауреат премії «Еммі».

Партнерами 36-річної Маслані стали зірки світової величини Тім Рот («Скажені пси», «Кримінальне чтиво», «Огидна вісімка») та Марк Руффало. Він грає кузена Дженніфер Брюса Беннера, тобто Халка, як і в гучній серії фільмів «Месники».

«Пацієнт»

Стрімінгова компанія Hulu представить 31 серпня психологічний трилер «Пацієнт». Перший сезон складається із 10 епізодів. Творці серіалу Джоел Філдс та Джо Вайсберг прославилися завдяки шпигунському серіалу «Американці».

Головний герой «Пацієнта» — лікар-психотерапевт. Його бере в заручники серійний убивця. Маніяк розуміє, що йому потрібна медична допомога. Він хоче впоратися зі своєю жагою крові, але вибрав для цього не найкращий спосіб.

Роль лікаря виконав знаменитий актор Стів Карелл («Ранкове шоу», «Полювання на лис», «Офіс»). Серійного вбивцю зіграв ірландський актор Донал Глісон, син відомого актора Брендана Глісона. Донал вперше привернув до себе увагу роллю Білла Візлі у фільмах про Гаррі Поттера.

«Індустрія»

Канал HBO у США та BBC Two у Великій Британії 1 серпня запустив другий сезон популярного серіалу «Індустрія» (відомий також під назвою «Галузь»). Це історія випускників престижних вишів, які ведуть запеклу боротьбу за місце у великому інвестиційному банку в Лондоні. Можливість отримати хорошу роботу та забезпечити себе штовхає їх на непристойні вчинки, а часом і на злочини.

Головні ролі виконали молоді британські актори Маріса Абела, Пріянга Берфорд, Конор Макніл та інші.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter