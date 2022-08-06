Співала пісні «Океану Ельзи»: в білорусі затримали учасницю відомого шоу

Лукашенко грає на боці Росії не лише у військовому відношенні, а й усередині країни.

Білоруську співачку Мерієм Герасименком затримали за виконання пісень «Океану Ельзи» у Мінську. Біля бару «Банки-Пляшки» трек «Обійми» у виконанні Мерієм зібралися послухати чимало людей. Вони знімали та публікували відео у соцмережах, багато хто був із жовто-синіми стікерами на знак підтримки України, повідомляють білоруські інформаційні ресурси.

Вже наступного дня у пролукашенківських телеграм-каналах з'явилися викривальні повідомлення в стилі: «доки це буде бчбешний шабаш?!» Звичайно їх не міг не підтримати Григорій Азаренок, відомий своєю прихильністю до білоруського диктатора. Він написав: «Вже зла не вистачає. Скільки це може тривати? Скільки треба років? Два роки не вистачило? 7? 10? 50? Невже нема кому подивитися, що робиться у ВНЗ, у барах, у театрах, у ресторанах? І вже відчинено на вулиці. Чи можна вже якось зробити диктатуру, про яку виють на Заході та змагари, а не дозволяти їм скакати прямо в центрі Мінська?»

У результаті відучора Мерієм не відповідає на телефонні дзвінки, як і Андрій Жук, власник бару і, як кажуть, організатор концерту. Як розповів один із його співробітників: «До бару спочатку зайшли представники санітарно-епідеміологічної служби, після МНС, а потім — співробітники Центрального РУВС. Зібрали всіх співробітників на опитування, цікавилися концертом, здебільшого — нібито, чи ми розуміли, якого артиста запрошуємо. Забрали нашого директора та ще одного нового співробітника. Наскільки ми знаємо, сьогодні їх судитимуть».

Слова вдячності та підтримки

Увага силовиків до співачки була привернута давно. Наприклад, Мерієм донатила на Байрактар та інші збори для ЗСУ. А в білорусі це безкарним не залишається.

За інформацією одного з білоруських ресурсів: «Її відпустили до суду, який відбудеться вже у понеділок (деталі звинувачення наразі з'ясувати не вдалося, але кажуть, що це може бути стаття „непідкорення“). Сама співачка та її колеги на дзвінки не відповідають».

Мерієм 28 років, співачка, солістка Meriem Band. Учасниця численних шоу для співаків та зокрема українського «Голос країни», де вона потрапила до групи Джамали, проте вибула із проекту на етапі вокальних боїв.

Затримання громадян у Білорусі є системним явищем, особливо для тих, хто підтримує Україну. Раніше «ФАКТИ» писали про волонтера з Білорусі Карину Потьомкіну, якій на батьківщині загрожує затримання.

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