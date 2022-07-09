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Суспільство та люди

Білоруську волонтерку, яка відзначилася у Бучі, висилають з України: на батьківщині їй загрожує в'язниця

17:39 9 липня 2022
Білоруську волонтерку, яка відзначилася у Бучі, висилають з України: на батьківщині їй загрожує в&#39;язниця

Волонтер із Білорусі Карина Потьомкіна, яка лише 30 червня отримала подячну грамоту за волонтерську діяльність у звільненій від ворога Бучі, повідомила, що має залишити Україну за приписом Державної міграційної служби.

Відповідну позначку у своєму паспорті дівчина опублікувала на своїй сторінці у Facebook 9 липня.

Відповідно до зазначеної позначки, датованої 5 липня, кінцевий термін перебування в Україні спливає у четвер, 14 липня. Якщо вона повернеться додому, може бути піддана карному переслідуванню.

За словами дівчини, у коментарі виданню Настоящєє время вона «легально знаходилася на території України 180 днів», але документи на політичний притулок не подавала. У Державній міграційній службі телефоном їй сказали, що поки не приймають заяви про надання притулку, тому що в країні воєнний стан, але «дзвінок записали і передзвонять, коли війна закінчиться».

Пізніше співробітник міграційної служби забрав у Потьомкіної паспорт і сказав, що їй буде виписано штраф за порушення умов перебування в Україні, але «мінімальний, бо вона волонтер».

Нагадаємо, у червні громадянство України отримав російський журналіст Олександр Невзоров, що викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Фото currenttime.tv

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