- 09:50 Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровську та Харківську області: є поранені та руйнування
- 09:35 Дворазовий чемпіон НБА Медведенко продав два особливих трофеї за 9 млн заради дітей України
- 09:18 У Тельців різко зросте чарівність, а Діви відчують приплив сили та енергії: гороскоп від Анжели Перл на 7 серпня
- 08:53 ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках, а також завдали потужних ударів по скупченням живої сили противника та складам, — Генштаб
- 08:17 «Це просто герої»: Зеленський про дії ЗСУ на острові Зміїний та на Одещині
- 06.08 23:51 Рятувальники понад годину витягували голлівудську зірку Енн Гейч з понівеченого автомобіля
- 06.08 23:05 Масований ракетний удар по Ізраїлю: що відбувається на Близькому Сході
- 06.08 22:31 Смакувати будете аж до кінця весни: як правильно зберігати яблука
- 06.08 22:30 Католицькі паломники з Польщі загинули у Хорватії
- 06.08 22:00 Навіть з дому не потрібно виходити: як оформити пенсію дистанційно
- 06.08 21:30 Білі гриби з медом і гірчицею: готуємо смачну консервацію на зиму
- 06.08 21:00 Чи дає бронювання право виїжджати за кордон: експерт відповів на важливі запитання про мобілізацію
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×76 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Рано чи пізно, але кожній людині судилося завершити свій земний шлях. Настав такий час і для шанованого всіма вчителя. Він помирав. Сорок років він вів за собою сотні послідовників, і практично кожен із них йшов за вчителем, не замислюючись.
І ось зараз він помирав. Він сказав: Це мій останній день. Якщо у вас є що запитати, запитуйте. Настав час, коли кожен має далі піти вже своїм шляхом".
Невтішне горе наче накрило учнів із головою. Найулюбленіший учень, не соромлячись сліз, заплакав, як мале дитя. Він бив себе в груди, намагаючись щось сказати.
— Що тебе так непокоїть, мій друже? — спитав його учитель.
— Як нам усім тепер жити без тебе? - Насилу сказав учень. — Ти завжди був тут. Ми йшли за тобою. Все було зрозуміло та добре. Ми ніби забули, що є темрява. Адже з тобою все було світлом. І ось ти йдеш. Що ж нам тепер робити?
— Послухай, — відповів учитель. — Сорок років ти йшов за мною, так і не визначившись у своєму власному шляху. Невже ти розраховував, ось так слідуючи за мною ще сорок років, стати одного разу самостійним? Зрозумій: чим довше людина живе в запозиченому світлі, чим більше лише наслідує когось, тим більше вона втрачає. Краще мені піти.
Останніми словами, сказаними вчителем, були: «Станьте ж, нарешті, самі світлом собі…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Набагато смачніше і простіше дерунів: хрусткий картопляний коржик за рецептом «блогерки з ляльковим голосом»
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 748 мм