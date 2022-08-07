ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках, а також завдали потужних ударів по скупченням живої сили противника та складам, — Генштаб

На початку 165-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню війська рф намагалися продовжувати загарбницькі дії на Донбасі і тиснути на позиції ЗСУ на всіх східних оперативних напрямах.

Як повідомили в Генеральному штабі, на Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман, а також, для ускладнення ведення повітряної розвідки, задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Але наступальні бої в районі Богородичного та Долини успіху рашистським військам не принесли.

На Краматорському напрямку обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії було зафіксовано в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар'ївка. Працювала і ворожа авіація — авіаудари відбулися біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів артобстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського, а поблизу Зайцевого та Бахмута здійснено авіаудари. Але штурм на напрямках Володимирівка — Яковлівка, Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Новолуганське — Зайцеве українські воїни відбили і відкинули окупантів назад.

Нині ворог продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське — Кодема, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах самої Авдіївки та прилеглих населених пунктів, а також завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

На напрямках Новобахмутівка — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Веселе — Піски відбулася спроба наступу, але вона провалилася.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні до українського народу за підсумками 164-го дня повномасштабної війни президент Зеленський відзначив сильні результати ЗСУ та української розвідки у знищенні логістики російської армії та тилових баз окупантів. «Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхнім командним пунктам, скупченням російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових та цивільних», — впевнений президент.

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