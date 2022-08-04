Триває сто шістдесят друга доба російсько-української війни. Ситуація на Донеччині дуже напружена. Окупанти зосереджують основні зусилля на сході з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями у межах їхніх адміністративних кордонів.

Росіяни намагалися прорвати оборону неподалік Мар'їнки, але зазнали втрат і відійшли, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Українські військові звільнили два села — Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку — в Ізюмському районі Харківської області.

На Харківському напрямі загарбники намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки, бойові дії продовжуються.

На Слов'янському напрямі росіяни застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів. Спроби наступу окупантів у районах Долини та Богородичного завершилися крахом та втечею завдяки вмілим діям українських захисників.

На Донецькому напрямі загарбники намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку ворог намагався покращити тактичне становище в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не досяг та відійшов.

Загарбники здійснили чергову спробу наступальних дій у районі населеного пункту Піски, успіху не мали, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ними території.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині, 8 людей загинули, четверо поранено.

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