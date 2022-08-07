«Це просто герої»: Зеленський про дії ЗСУ на острові Зміїний та на Одещині

Україні вдалося відновити морський експорт агропродукції і дати можливість заробити портам на Чорному морі багато в чому завдяки хоробрим та злагодженим діям українських воїнів.

Про це сказав у відеозверненні за підсумками 164-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Не слід забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки насамперед нашим воїнам — усім воїнам — тим, хто захищає Одещину та забезпечив визволення Зміїного. Це просто герої» , — зазначив глава Української держави.

Також він зазначив, що якщо партнери виконають свою частину зобов'язань та гарантують безпеку поставок, це справді вирішить глобальну продовольчу кризу.

Тим більше, що українська армія довела вміле використання зброї, що їй передається партнерами.

«За цей тиждень ЗСУ і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхнім командним пунктам, скупченням російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових та цивільних», — впевнений президент.

Крім того, Зеленський подякував партнерам, які постачають Україну необхідною зброєю, зокрема США, які на цьому тижні погодили черговий пакет підтримки, що включає і боєприпаси до HIMARS.

«Всі вони використовуються максимально точно і з користю для спільної стратегії нашої оборони», — запевнив Володимир Зеленський, який напередодні відреагував на посилення інтенсивності обстрілу окупантами Запорізької АЕС. За його оцінкою, такі дії є відвертим та зухвалим злочином та актом терору рф.

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