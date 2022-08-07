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Події

У Полтаві школярка народила дитину: дівчинці лише 14 років

16:37 7 серпня 2022
Дитина

В Полтаві було госпіталізовано вагітну 14-річну жительку сусіднього району, про що в поліцію повідомили медики. Тож поліція розпочала розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України («Вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку…»).

Як повідомили в прокуратурі Полтавщини, слідчі дії здійснюються відділом поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

Що ж до неповнолітньої породіллі та її новонародженої дитини, то вони перебувають під наглядом лікарів.

Довідково: подібні діяння караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, днями стало відомо про випадок у Хмельницькому, де 28-річний чоловік насильно відчинив двері кабінки вбиральні в одному з торгових центрів міста, та попри прохання 16-річної дівчинки, зґвалтував її.

Фото Pixabay

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