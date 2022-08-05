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Події

Зламав двері у туалеті ТЦ та зґвалтував неповнолітню: у Хмельницькому судитимуть 28-річного негідника

18:19 5 серпня 2022
руки

У Хмельницькому судитимуть місцевого мешканця за зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, коли дівчинка зайшла до вбиральні в одному з торгових центрів міста, 28-річний чоловік насильно відчинив двері кабінки та попри прохання дівчинки, зґвалтував 16-річну.

На даний час ґвалтівник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві передали до суду матеріали щодо 27-річного чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки.

Під Харковом судитимуть колишнього в'язня, який упіймав на вулиці 11-річного хлопчика та намагався його зґвалтувати.

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