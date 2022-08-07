Популярного у росії американського конспіролога оштрафували на 50 млн доларів за поширення брехні

У США завершився скандальний позов між батьками 6-річного хлопчика, який був убитий 10 років тому в школі Сенді Хук у Коннектикуті, та впливовим конспірологом Алексом Джонсом. Скарлет Льюїс і Ніл Хеслін звинуватили його в навмисному поширенні брехливої теорії змови, згідно з якою бійня в Сенді Хук була фейком.

Після трагедії, яка забрала життя 20 дітей та шести шкільних працівників, Джонс активно розповсюджував версію про те, що жодного масового вбивства не було. Він заявляв, що все це постановка, яку придумала адміністрація президента Барака Обами для того, щоб провести через Конгрес посилення законів про торгівлю та зберігання вогнепальної зброї. Алекс також стверджував, що батьків убитих дітей зіграли спеціально найняті для цього актори.

Батьки 6-річного Джессі Льюїса повідомили, що зазнали нестерпного цькування від прихильників конспіролога. Це негативно вплинуло на їхній психологічний стан, який і без того був важким після загибелі сина. Скарлет і Ніл розлучилися.

Позивачі вимагали, щоб відповідач заплатив їм 150 мільйонів доларів як компенсацію.

У ході судових слухань Алекс Джонс не зміг надати жодних документів, які б підтверджували його теорію змови. Суд автоматично став на бік позивачів. Джонс заявив, що «шкодує, якщо його дії засмутили позивачів». Він публічно визнав, що стрілянина у школі була справжньою.

Адвокат Алекса назвав повідомлення про стрілянину у школі Сенді Хук на сайті конспіролога Infowars безвідповідальними. Однак наполягав, що Джонс особисто не несе відповідальності за дії своїх передплатників.

Суддя зобов'язав відповідача виплатити майже 50 мільйонів доларів батькам хлопчика.

На суді випливли цікаві подробиці про діяльність Джонса. Виявилося, що він є шанувальником російського філософа Олександра Дугіна. Алекса часто запрошують як іноземного експерта на телеканал «Царгород».

Експерт Бернард Петінгіл розповів суду, що статки конспіролога оцінюються приблизно у 270 мільйонів доларів. Це багатство йому приніс наклеп, який Джонс систематично поширює на своєму сайті Infowars, а також за допомогою медіакомпанії Free Speech Systems, якою володіє.

За словами експерта, Джонс у 2021 році переказав на особистий рахунок 62 мільйони доларів з рахунків Free Speech Systems. Тиждень тому конспіролог оголосив цю компанію банкрутом. Петингіл упевнений, що ці гроші Алекс сховав у якомусь з іноземних банків.

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