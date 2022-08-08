Легендарного чемпіона світу застрелив п'яний поліцейський

Восьмиразового чемпіона світу з джиу-джитсу Леандро Ло вбито в одному з нічних клубів Сан-Паулу (Бразилія), повідомляє Marca.

За інформацією джерела, вбивство сталося рано-вранці в барі під назвою Sirio в південній частині міста, куди легендарний спортсмен вирушив друзями, щоб насолодитися виступом популярного музичного гурту.

Під час концерту до компанії молодих людей підійшов п'яний чоловік та намагався відібрати пляшку, між ними виник конфлікт. Чемпіон світу з джиу-джитсу вирішив заспокоїти гостя типовим для єдиноборств замком, але той вирвався і дістав пістолет. Чоловік двічі вистрілив у голову Леандро Ло, якого одразу відвезли до лікарні, де діагностували смерть мозку. Йому було 33 роки. Вбивцю оголосили у розшук. Правоохоронці Сан-Паулу вже ідентифікували його — це офіцер поліції Енріко Велоза.

Багаторазовому чемпіону світу з джиу-джитсу Леандро Ло було 33 роки

Свої співчуття у зв'язку з тим, що сталося, вже висловила Федерація джиу-джитсу Бразилії: «Ми висловлюємо нашу повагу тому, хто допоміг і надихнув так багато людей по всьому світу носити кімоно».

Зазначимо, що Леандро Ло не лише вісім разів ставав чемпіоном світу з джиу-джитсу у п'яти різних категоріях, а й виграв п'ять титулів Кубка світу. У його активі також вісім титулів Панамериканського чемпіонату з джиу-джитсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА жорстоко вбив лікаря.

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