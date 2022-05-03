Компенсація роботодавцю за працевлаштування переселенців: як її оформити та отримати

Кожен роботодавець, який влаштував працювати внутрішньо переміщених осіб, мають право компенсацію витрат під час військового становища.

Про це йдеться у постанові КМУ від 20.03.2022 № 331 .

Компенсація видатків надається у розмірі 6 500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після її скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації видатків не може перевищувати двох місяців від дня працевлаштування особи на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331.

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу (ВПО) на умовах трудового договору (контракту): строкового; безстрокового; гіг-контракту; за сумісництвом. При цьому у законодавстві не сказано, що такий договір має бути обов'язково укладено у письмовій формі. Отже, достатньо видання наказу про укладання трудового договору роботодавцем. Але якщо ВПО приймається на умовах договору, письмова форма є обов'язковою.

Компенсація надається за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;

розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці — не нижчий за розмір мінімальної заробітної плати;

податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 р. подано в установленому законодавством порядку.

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через 5 календарних днів після працевлаштування ВПО подає до центру зайнятості за місцезнаходженням роботодавця заяву про компенсацію витрат. Заява подається: в електронній формі через Портал «Дія»; у паперовій формі — особисто під час відвідування ЦЗ або на адресу електронної пошти відповідного ЦЗ. До заяви, поданої до ЦЗ у паперовій формі (на адресу електронної пошти), додаються: копія наказу про працевлаштування особи; документ, що підтверджує працевлаштування за умов, передбачених п. 2 Порядку № 331; відомості про працівників, які є застрахованими особами (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізосіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера та мають відмітку у паспорті); копія довідки про взяття на облік ВПО.

Для подання заяви в електронній формі через Портал «Дія» роботодавець повинен:

створити власний електронний кабінет на Порталі;

заповнити, підписати та подати заяву, яка формується на Порталі «Дія» та містить: найменування юрособи або ПІБ (за наявності) фізособи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ; дані про кожну працевлаштовану особу (ПІБ, РНУКПН); дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331; розрахунковий рахунок роботодавця.

Компенсація видатків не надається роботодавцям, які є бюджетними установами, фондами соцстрахування.

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