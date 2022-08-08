ЄСВ у період воєнного стану: як ФОПам рахуватимуть страховий стаж для пенсії

Фізичним особам — підприємцям, яким у період дії воєнного стану дозволили не сплачувати ЄСВ, не нараховуватимуть страховий стаж, який є важливим показником при призначенні пенсії.

«Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, він не набуває страхового стажу», — повідомили в Пенсійному фонді України та нагадали, що cтраховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

Раніше у ПФУ попереджали, що коли людина не отримує зарплату, але її й не звільняють, то це загрожує втратою страхового стажу — адже за цей час немає сплати податків до бюджету, зокрема й ЄСВ.

Фото Pixabay

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