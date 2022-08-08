38.34 / 39.66 38.90 / 40.19
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

ЄСВ у період воєнного стану: як ФОПам рахуватимуть страховий стаж для пенсії

19:10 8 серпня 2022
Податки

Фізичним особам — підприємцям, яким у період дії воєнного стану дозволили не сплачувати ЄСВ, не нараховуватимуть страховий стаж, який є важливим показником при призначенні пенсії.

«Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, він не набуває страхового стажу», — повідомили в Пенсійному фонді України та нагадали, що cтраховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

Раніше у ПФУ попереджали, що коли людина не отримує зарплату, але її й не звільняють, то це загрожує втратою страхового стажу — адже за цей час немає сплати податків до бюджету, зокрема й ЄСВ.

Фото Pixabay

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Дзеркальна дата 8.08: чотири дієві способи залучити удачу в день сили

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Принца Вільяма запідозрили у подружній зраді

Карти таро

Серйозні зміни для Риб та сумнівні угоди Дів: гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня

Софія Ротару із сином Русланом

Син Софії Ротару розповів, як відсвяткували її 75-річний ювілей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту