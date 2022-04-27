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Події

Картини Айвазовського та Куїнджі: зрадниця віддала рашистам шедеври маріупольських музеїв

23:00 27 квітня 2022
картина Айвазовського

Окупанти вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею в Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В місті зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталі Капусниковою. Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки. Йдеться про оригінали трьох картин Архипа Куїнджі — «Червоний захід», «Осінь», «Ельбрус», оригінал картини І. К. Айвазовського «Біля берегів Кавказу», два оригінали картин М. Н. Дубовського — «Море» та «Ніч на Балтійському морі», оригінал Г. О. Калмикова «А. І. Куїнджі», бюст А. І. Куїнджі — роботи скульптора Беклемишева, три унікальні ікони: Ісус Христос Всетримач, Богоматір з Немовлям, Іван Хреститель.

Окрім того, зрадниця бере участь у формуванні абсолютно брехливої інформації про знищення музею «Азовом». Так, вона каже, що 15 березня вона «особисто бачила, як „Азов“ зруйнував музей». Однак керівник Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та може засвідчити про абсолютну брехню з боку Капусникової".

Читайте також: «Тут були картини Айвазовського, Яблонської…»: рашисти знищили відомий музей в Маріуполі

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