Марс «посварився» із Сатурном: астрологиня передбачила загострення ситуації на фронті

Попри очікуваний українцями контрнаступ ЗСУ, він, швидше за все, не відбудеться найближчим часом. За прогнозом астрологині Ольги Медвецької, у період 8−14 серпня на фронті велика ймовірність ескалації.

У веденні активних воєнних дій ЗСУ є перешкоди, що намічене — відкладається.



«Головні дійові особи, яких я б виділила як винуватців усіх нинішніх проблем та палиць у колесах — це Марс із Сатурном. Марс дає імпульс до дії. До того ж він ще не відійшов далеко від Урана і знаходиться під його впливом — хочеться діяти непередбачено і різко, боротися за незалежність і розв'язувати масштабні військові дії (якщо говорити про державні справи), тому ризик ескалації ще досить високий (це може бути як наступ ворога, так і контрнаступ або негативний розвиток подій на АЕС, або військові дії, то вони, швидше за все, будуть не тривіальними — з незвичайними стратегіями», — написала Медвецька.



Вона додала, що той самий Сатурн, з яким Марс зараз «посварився», заважає, влаштовує перепони. Тому для того, щоб вийшло реалізувати задумане, треба дуже постаратися, в руки нічого не пливтиме — а от хто бореться, той же і поборе, і зробить те, до чого йде.



Медвецька пише, що «Сонце з Ураном теж на ножах». Це веде до зривів планів, проблем з технікою.



В особистому плані може виникнути відчуття, що втрачається контроль над власним життям. Може відчуватися погіршення у стосунках, невдоволення коханими, собою та фінансами.



«До 14.08 краще уникайте шопінгу (принаймні на великі суми) та б'юті процедур (принаймні радикальних)», — радить астрологиня



У повний місяць, 12 серпня, не варто планувати проведення операцій, з'ясування відносин, здійснювати будь-які ризикові вчинки.

Раніше Медвецька не виключала загрози вибуху на окупованій Запорізькій АЕС.

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