Ключові тижні: стало відомо, коли може вирішитись доля війни в Україні

Найближчі тижні можуть стати ключовими на нинішньому етапі війни в Україні. Нині на фронті особливих змін не відбувається. Російські окупанти на жодному напрямку не просуваються вперед, всі їхні атаки ЗСУ відбивають. Експерти стверджують, що росіяни вже використали майже половину свого військового потенціалу.



«Оперативну паузу» армії росії ЗСУ можуть використовувати для того, щоб піти у контрнаступ на Херсонщині, Харківщині чи Запоріжжі, пише Forbes.



Видання відзначає роль американських HIMARS, які «змінили правила гри» на фронті. Підсилили українських захисників та й інші західні далекобійні системи — гаубиці М777 з GPS (що дозволяють стріляти високоточним снарядом Excalibur на відстань до 40 км) та німецькі Panzerhaubitze 2000 з дальністю до 65 км та можливістю використовувати снаряди SMArt з системою.



Журналіст зазначає, що після постійних атак протягом двох останніх місяців війська окупантів більше не зможуть підтримувати такий темп.

Військові аналітики прогнозували, що до середини літа наступ росіян зупиниться. «Схоже, що прогнози зараз підтверджуються», — йдеться у статті.

Крім того, ворог не встигає адаптуватися до нових можливостей ЗСУ, досягнутих сучасними технічними характеристиками західної зброї.



«Російські військові легковажно ставилися до безпеки на відстані понад 40−50 км від лінії фронту, знаючи, що Україна не мала зброї, здатної ефективно вражати цілі на такій глибині», — пише Forbes.

Тепер ситуація змінилася. На думку аналітиків, в окупантів є два шляхи, як захистити свої склади та командні пункти.



Один з них — розосереджувати та значно ускладнювати логістику, але зробити це швидко навряд чи вдасться.



Другий — відводити основні склади та командні пункти за межі досяжності MLRS. Але це подвоює довжину маршрутів постачання на фронт та значно ускладнює оперативне управління військами.

Будь-який з цих варіантів шкодитиме роботі російської артилерії, тому що щодня постачати її такою великою кількістю снарядів, як раніше, буде складно. Принаймні на певний період, доки ворог не перебудує логістичні маршрути.



На думку експертів, ЗСУ мають кілька тижнів умовного «затишшя» російської артилерії.



«Для початку контрнаступу Україні потрібно отримати всю заплановану бронетехніку та провести злагодження своїх сил. Швидше за все, саме контрнаступ відбудеться у серпні», — вважає журналіст.



У статті зазначається, що будь-які військові невдачі противника, ймовірно, активізують терор росією мирного населення України. росія не вміє компенсувати військові невдачі інакше, ніж через терор. Кожна поразка призведе до того, що росіяни намагатимуться помститися ракетними ударами по українських містах, вважають у Forbes. У статті закликали українців не ігнорувати небезпеку.



«Найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події у липні-серпні, залежатиме майбутнє війни», — підсумував журналіст.



На сьогодні за даними українського Генштабу, армія росії безповоротно втратила в так званій «спецоперації» вже 39 тисяч особового складу. Втрата військової техніки обчислюється тисячами одиниць.



Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по важливому мосту через Дніпро у Херсоні. Тепер мостом не може пересуватися важка техніка, що створює проблеми для росіян на цьому напрямі фронту.

Фото Генштаб

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