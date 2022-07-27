«Викликає величезне занепокоєння»: астролог не виключає загрози вибуху на окупованій Запорізькій АЕС найближчими днями

Астрологиня Ольга Медвецька, яка передбачила найближчими днями напружений період, який буде доленосним для України, вважає, що існує загроза вибуху на Запорізькій АЕС, куди нещодавно російські окупанти затягли військову техніку та боєприпаси.

За прогнозом Медвецької, головний аспект цього тижня — поєднання Марса з Північним Кармічним Вузлом та Ураном. Марс — планета війни, агресії, сили. Уран — це незалежність, революції, спонтанність, непередбачуваність.

Конкретно для України це може означати ескалацію на фронті, а також контрнаступальні визвольні дії чи конкретну підготовку до їхнього початку.

Астрологиня запевняє, що ці дії будуть успішними, оскільки Марс зараз перебуває у знаку України.

Медвецька уточнює, що Уран символізує радіацію. Якщо поєднати символи цих планет, то за її словами, виходить вибух на АЕС.

«Ще з 26.07 Меркурій „свариться“ з Ураном, а з 28.07 ще й з Сатурном. Домовленості можуть йти зі складнощами, зриватися, а також можливі складнощі з пересуванням та транспортними засобами. Це може вплинути і на постачання зброї Україні не на краще. Також можуть бути нові обмеження від влади, це стосуватиметься, наприклад, свободи слова і того ж таки пересування», — пише Медвецька.

Для повсякденного життя астрологиня зазначає, що Місяць йде на спад до 28 липня. Тому не варто перенапружуватися, потрібно не кваплячись, виконувати вже розпочаті справи, а нових не починати.

А в молодик, який очікується 28 липня, можна прописувати цілі на майбутнє, ставити перед собою нові завдання.

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