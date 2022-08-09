Збірна України вперше за 16 років стала чемпіоном Всесвітньої шахової Олімпіади

В індійському Ченнаї фінішувала 44-а Всесвітня шахова олімпіада.

Тріумфально на ній виступила жіноча збірна України. Наші дівчата у складі сестер Марії та Ганни Музичук, які нещодавно вляпалися у гучний скандал через країну-агресора, Анни Ушеніної, Наталії Букси та Юлії Осьмак не зазнали жодної поразки, здобувши сім перемог та чотири протистояння завершивши внічию, і посіли перше місце серед 162 команд.

Додамо, що це другий успіх українських шахісток в історії виступів на Олімпіадах. Попередній тріумф був у 2006-му, і через 16 років нашим співвітчизницям вдалося його повторити.

Зазначимо, що наша чоловіча збірна, до складу якої входили Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, посіла 29-е місце зі 188 команд (5 перемог, 4 нічиї, 2 поразки).

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