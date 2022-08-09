Потужне полум'я та стовпи диму: у мережі з'явилося відео моменту вибуху на аеродромі біля Новофедорівки у Криму

У вівторок, 9 серпня, у окупованому Криму пролунала серія вибухів. Інцидент стався на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка у Сакському районі.

Надвечір у соцмережах з'явилися кадри перших вибухів.

У ролику видно потужні вибухи, полум'я та дим від яких миттєво злітають у небо.

Поки що достеменно невідомо, що спричинило вибухи, хоча так званий «глава» окупованого Криму сергій аксьонов і виїхав на місце події.

Відомо, що окупанти після вибухів оголосили евакуацію із Сакського району. За останніми даними від російських ЗМІ, із прилеглих до аеродрому територій евакуювали кілька десятків людей. Навколо військового об'єкта вже утворили 5-кілометрову заборонену зону.

Відомо, що Новофедорівка — це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від нього до лінії фронту трохи більше ніж 200 кілометрів.

Цей аеродром призначений для тренування льотчиків для російського авіаносця «Адмірал Кузнєцов».

Крім того, за словами керівника прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, літаки 43-го винищувального авіаційного полку Повітряно-космічних сил рф, які дислокувалися на цьому аеродромі, завдавали ударів по українських позиціях, а також цивільного сектору в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Очевидці довго відзначали детонацію боєприпасів із боку аеродрому.

Нагадаємо, в Міноборони України не стали оголошувати про завдання ударів по Новофедорівці, а віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму каналі привітала кримських татар, караїмів і кримчаків з Міжнародним днем корінних народів, — це Україна.

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