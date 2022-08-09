«Поки не пізно, мамо»: росЗМІ пишуть про трьох постраждалих і масову втечу туристів з окупованого Криму

РосЗМІ вибухнули від новин про потужні вибухи, що сталися в Криму, неподалік населеного пункту Новофедорівка. Паніка панує не лише серед відпочиваючих на заході півострова російських туристів, а й серед корінних жителів, повідомляє СтарХіт.

Так, на одному з відео дівчина закликає матір збирати речі швидше, примовляючи «Поки що не пізно, мамо».

Згідно з опублікованою інформацією, о 15:20 на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка на майданчику зберігання «відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів», але нібито ніхто не постраждав, також не отримала жодних пошкоджень і авіаційна техніка, що знаходиться на аеродромі.

Клуби диму було видно на десятки кілометрів

Зазначимо, що пропагандистка маргарита симоньян в особистих соцмережах назвала те, що сталося, або «диверсією», або «головотяпством».

На місце події вже прибув глава регіону сергій аксьонов. Спочатку він заявляв про відсутність постраждалих внаслідок НП, але потім стало відомо, що постраждалі все ж є, і їх троє. Усіх госпіталізували до Скакської центральної лікарні.

«Один із них — хлопчик 13 років із різаною раною передпліччя. Він пошкодив гомілку, коли ховався у підвалі. Йому вже надали допомогу і виписали. Другому постраждалому зараз в операційній зашивають рану. Третя — бабуся з осколковим пораненням» , — повідомляють джерела.

Налякані туристи спішно почали збирати речі і тікати з міста — через це й утворилися корки.

До місця події виїхали бригади швидкої допомоги, вилетіла санавіація.

Нагадаємо, раніше подібні вибухи було зафіксовано також в окупованому Донецьку .

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