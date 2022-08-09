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Україна

«Не куріть у невстановлених місцях»: представники влади України прокоментували вибухи у Новофедорівці

19:40 9 серпня 2022
вибухи у Криму

Міноборони України не може встановити причини займання на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Не виключається провокація. Про це написала у своєму Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, факт пожежі може використовувати країна-терорист в інформаційній війні.

«Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитку» чи навіть «ДНК», — додала Маляр.

Доречно її коментарю було й висловлювання радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Він пожартував про звичку росіян курити в непризначених для цього місцях та зазначив, що ворожа армія з цими вибухами рухається алфавітом.

«Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно — алфавітом йдуть: Б-Бєлгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю приготуватися?» — написав він.

Водночас його начальник Андрій Єрмак лаконічно написав: «Український південь особливо прекрасний у серпні».

А віцепрем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму каналі не забула привітати кримських татар, караїмів та кримчаків з Міжнародним днем корінних народів та нагадала, що Крим — це Україна.

Водночас путінська маріонетка аксьонов повідомив про одного загиблого військовослужбовця внаслідок вибуху.

Нагадаємо, у Новофедорівці, де сьогодні сталося кілька потужних вибухів, розташована одна з найбільших баз авіації військово-морського флоту росії. Імовірно, під час вибухів там було близько 15 винищувачів.

Після НП у районі Новофедорівки паніка охопила російських туристів, які відпочивають на заході півострова. Деякі з них зібралися додому, «поки не пізно».

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