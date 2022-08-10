«Наші двері відкриті завжди»: хлопці з Чехії прихистили у власному замку 10 українок

Журналістка Ірина Ромалійська розповіла історію про українських біженок, яким дали притулок у Чехії два хлопці — Матей Стропницький та Даніель Крейчик.

Журналістка пише, що хлопці переїхали з Праги до села Осечани, купили там старий замок 14 століття та потроху його відновлювали. Щоб заробити гроші на ремонт, влаштовують там спектаклі, концерти, якісь заходи.

Коли росія напала на Україну та в Європу ринула хвиля українських біженців, хлопці вирішили відкрити свій замок для українських жінок та дітей. Забрали до себе 10 людей. Хлопці дуже переживали біль українців. Чехи пам'ятають 1968 та російські війська в Празі.

Даніель почав писати про українок та малюків у своєму Instagram. Там з'явилося багато страшних та зворушливих історій. У замку народилася дитина — і це була велика радість для всіх. А зараз мама з малечею вирішили повертатися в Україну.



«На цьому перша чесько-українська історія добігла кінця. І ось воно. Марія, наша нова мама, повідомила нам, що набралася сміливості та повертається до України з маленькою Дар'єю до чоловіка. Вона поїде з мамою.

Я боявся того моменту, що мені буде сумно, коли вони підуть, що я хвилюватимуся за них, зрештою, у нас була незліченна кількість сильних переживань разом. Але так і має бути, і я сказав Марії, що якщо що, двері для вас завжди відчинені. Завжди", — написав Даніель.



Він назвав маля першою принцесою з Осечан, яка народилася у цьому замку.

«Я добровільно беру частину своєї частки щастя і посилаю її Марії та Дар'ї та її чоловіку. Він на це заслужив. Вони показали нам, як виглядає справжня мужність і що кохання перемагає все. Так воно і є насправді у світі. …Щасливого шляху до країни, яка, сподіваюся, скоро знову буде щасливою, наші дівчатка», — додав Даніель.

Українці та українки вдячні чехам за їхнє добре серце та турботу.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну Чехія надала захист майже 400 тисячам українців. Близько 100 тисяч наших співвітчизників за 5 місяців у Чехії офіційно знайшли роботу. Чимало українців уже повернулися додому.

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