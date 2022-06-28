Європейські країни урізають допомогу біженцям: на що можуть розраховувати українці у Польщі та Чехії

Дедалі більше європейських країн змінюють правила перебування та надання допомоги українським біженцям. Причиною є кількість тих, хто користується гостинністю іноземців і періодично робить «набіги» туди виключно з метою отримання допомоги.

Про це пише ТСН.

На яку ж допомогу можуть тепер розраховувати українці, які тікають від війни до Польщі та Чехії?

Польща

Як повідомляє польське видання Polsatnews, за статусом тимчасового захисту з правом на виплати та пільги, тобто за номером PESEL зі статусом «укр» з початку війни, тобто з 24 лютого, звернулося понад 1,2 мільйона українців.

Інші прибулі на статус та державну допомогу не надавали заявок. Із загальної кількості зареєстрованих понад 500 тисяч — українки працездатного віку, половина з них уже влаштувалися на роботу.

З перших днів прийому біженців Польща заявляла, що метою програми є допомога українцям у спробах інтегруватись у суспільство, знайти роботу, продовжити навчання тощо.

Щоб дати притулок українцям, було запущено програму «40+» — полякам, які приймали українців у себе вдома і годували їх або розміщували в готелях, на базах відпочинку з харчуванням, держава виплачувала по 40 злотих за людину на добу. За сімох із трьох осіб поляк міг отримати 3600 злотих на місяць, близько 24 тис. грн. У червні польський уряд заявив, що ця програма обмежуватиметься 120 днями від дня перетину кордону. Такі ж правила для тих, хто прибуде до Польщі у липні, пояснив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер. Виняток зробили для багатодітних сімей, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, громадян, які доглядають немовлят — період виплати за них буде продовжений ще на 120 днів.

Для тих біженців, які вичерпали свої 120 днів перебування у Польщі та не змогли знайти роботу, і винаймати житло не можуть, влада обіцяє поселити у місця «загального розміщення» та муніципальні приміщення, уточнюючи, що це не табори для біженців.

Українцям продовжують виплачувати всі виплати, а саме, 300 злотих одноразово, 500 злотих для дітей віком до 18 років щомісяця, надавати допомогу малозабезпеченим сім'ям, безкоштовну медичну допомогу, влаштовувати до шкіл.

Водночас у багатьох місцях скоротилися або закрилися пункти з роздачею гуманітарної допомоги та продуктів, а польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила про відміну безкоштовного проїзду для біженців з України в усіх напрямках з 1 липня.

Чехія

Як повідомляє чеське «Радіо Україна», президент Чехії підписав закон про зміну програми підтримки українських біженців, який найближчими днями буде опублікований і набуде чинності. Зміни стосуються виплат та медичної допомоги.

Так, якщо зараз на безумовну виплату 500 крон (6300 гривень) мають право всі новоприбулі, які отримали візу тимчасової допомоги, то за новими умовами, якщо біженцям нададуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби, вони позбавляються права на цю виплату.

Такі заходи розроблені проти зловживань мігрантами, які приїжджають у країну заради грошової допомоги. Тому зроблено все, щоб виплати отримували ті, хто фактично проживає в Чехії, а не приїжджає за допомогою.

Раніше держава зобов'язувалася оплачувати українцям медичне страхування протягом року, а згідно з новим положенням — до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу і оплачувати медичне страхування зможе роботодавець. Держава продовжить сплачувати страхові внески лише за дітей віком до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Проте максимальний термін розгляду заяви про візу тимчасового захисту буде продовжено до 60 днів.

Нагадаємо, з початку червня все більше українців прагнуть повернутися в Україну з країн ЄС, у зв'язку з чим у пунктах пропуску на кордоні утворилися багатокілометрові черги з автомобілів.

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