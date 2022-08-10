Нарешті стало відомо про надання фінансової підтримки українцям, які були вимушені виїхати з України до Іспанії у зв’язку з війною. Детальніше про це розповіла адвокатка Анастасія Гончарук, яка тимчасово живе у цій країні.

«Компенсація на оренду житла на місяць на особу — 376 €, на 2 особи — 489 €, на 3 особи — 565 €, на 4 особи — 641 €, на 5−7 осіб — 717 €, на 8 осіб — 780 €. Щодо компенсації на їжу, комунальні послуги та засоби особистої гігієни, то Іспанія на одну особу виділяє — 350 €, на 2 особи — 520 €, на 3 особи — 570 €, на 4 особи — 620 €, на 5 осіб — 670 €, на 6 осіб — 720 €, на 7 осіб — 770 €, на 8 осіб — 820 €, на 9 осіб — 870.

На отримання цих фінансових виплат можуть розраховувати лише ті українці, які перейшли одразу на другий етап програми соціальної підтримки. Мається на увазі, що після подання документів кожен українець знаходиться на нульовому етапі програми, яку надає Міністерство соцальної політики та міграції Іспанії. Після спливу декількох місяців вас мають перевести на наступний, перший етап даної програми з наданням житла та забезпеченням харчування строком на 6 місяців (вас розміщують в центрах для біженців або у сім’ю). Але ви маєте право перескочити перший етап та перейти одразу на другий, винаймаючи житло самостійно. Ось тут і включається можливість отримання фінансової підтримки — компенсації витрат на житло, комунальні платежі, їжу. Строк перебування на другому етапі становить 1,6 року".

Додамо, що днями уряд Іспанії схвалив указ про виділення 52,8 мільйона євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українським біженцям. За даними «Європейської правди», кожен дорослий український біженець зможе отримати пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць. Неповнолітні — по 100 євро. Дані кошти будуть виплачувати впродовж пів року максимум.

Тим часом у Німеччині, з 1 вересня змінюються правила для українських біженців.

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